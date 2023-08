Cartonificio, altro sciopero Esplode il caso buste paga

I lavoratori del Cartonificio fiorentino di viale Ariosto oggi tornano a incrociare le braccia. A innescare un nuovo sciopero di due ore alla fine di ogni turno, stavolta è una questione legata alle buste paga ma, soprattutto, alla mancanza di confronto con i sindacati da parte dell’azienda anche su questa questione. Le incongruenze rispetto all’erogazione della 14esima mensilità rilevate dalla Rsu dello stabilimento sestese e dalle segreterie Slc Cgil Area Vasta e Fistel Cisl Toscana riguarderebbero, in particolare, la decurtazione di alcuni dodicesimi di retribuzione in maniera erronea. Per la quattordicesima, secondo i sindacati "si utilizza di norma lo stesso sistema di calcolo della tredicesima, quindi i ratei maturano interamente se i lavoratori non superano nel mese più di 15 giorni di assenza per cassa integrazione, cosa che non è avvenuta per nessuno a Sesto".

Per le buste paga più leggere in maniera inattesa è stato richiesto un confronto all’azienda che finora non ha dato alcun riscontro. Da qui la decisione di proclamare lo sciopero: "Avevamo chiesto alla proprietà Pro-Gest di chiarirci i criteri su cui era stata calcolata la quattordicesima mensilità – spiega Simone Pinelli Rsu Cartonificio fiorentino – ma non abbiamo ricevuto risposte. Fra l’altro, non è pensabile che ogni mese i lavoratori debbano ricontrollare la busta paga e riscontrare anomalie, sempre a carico loro fra l’altro. L’episodio, però, è anche un ulteriore indice di relazioni sindacali non corrette con incontri richiesti e mai accordati".

La Pro Gest è salita alla ribalta nazionale per le voci di una possibile vendita del gruppo, leader nel settore cartario, che potrebbe riguardare tutti gli stabilimenti o solo alcuni. Anche in questo caso i sindacati, a livello nazionale, hanno chiesto la convocazione di un tavolo con la proprietà: "Per ora non abbiamo avuto notizie – prosegue Pinelli – così come non sappiamo niente del possibile trasferimento da Sesto ad Altopascio e della ricerca di una nuova sede".

Sandra Nistri