Cartellone grandi firme. Da Rava a Bosso a Cammariere. Music Pool e il meglio del jazz

"La rete è composta di collaborazioni e rassegne, ma è utile ricordare l’insieme, la struttura di riferimento organizzativa e di coordinamento, che è il Music Pool". 36 concerti direttamente organizzati, collaborazione con 11 rassegne, 9 città e 5 province Toscane, 16 spazi coinvolti, 200 musicisti italiani, 40 musicisti stranieri e 55 musicisti under 35. Sono interessanti i numeri di Live & Jazz 2024, soprattutto se si pensa che il cartellone annunciato da Music Pool riguarda la programmazione di musica di qualità nella primavera e nella prima parte dell’estate. Approfondiamo la questione con il presidente della Associazione Music Pool Gianni Pini. "La musica è un bel sogno, ma può essere anche un lavoro– Spiega Gianni Pini -. Se non si punta a dare forza con continuità alle esperienze non arriviamo a questi risultati. E’ giusto che nel mondo della musica live & jazz ci sia spazio per sviluppare le professionalità".

Anche perché il mondo della musica è cambiato?

"Prima si comprava il vinile, poi i cd, ora ci si limita ad ascoltare la musica su Spotify, ma i concerti rimangono un bel punto di riferimento".

Specie se si propongono live a prezzi abbordabili?

"Un tempo si pensava alla musica come elemento di socialità, di aggregazione. Ormai gli eventi mainstream sono a cifre sempre più alte. E’ possibile contenerle se si cerca di allargare il pubblico, lavorando sull’innovazione, promuovendo generi musicali e artisti che sperimentano".

Quali sono le stelle del vostro cartellone?

"Siamo riusciti a coinvolgere tutti i migliori nomi del jazz italiano. Da Stefano Bollani, con il suo Danish Trio a Rita Marcotulli in un duo con Paolo Fresu. Enrico Rava partecipa con Karima al quartetto di Alessandro Lanzoni, (il 1 marzo a Sesto Fiorentino), a Firenze Fabrizio Bosso, a Fiesole Sergio Cammariere. Al Teatro di Fiesole il 9 aprile c’è poi il Francesco Maccianti Songboock, un concerto a 9 voci: 5 musicisti, fra cui Stefano "Cocco" Cantini e 4 vocalist: Barbara Casini, Claudia Tellini, Sara Battaglini e Jole Canelli".

Non proponete solo jazz italiano?

"Danno alla stagione una dimensione internazionale la star del future soul Cory Henry (9 luglio a Fiesole), Steve Wynn & Chris Cacavas al Girone, il pianista Emmet Cohen a Follonica, la bassista Kinga Glyk e la chitarrista Ana Popovic a Vicchio e il 2 marzo a Sesto il chitarrista e compositore brasiliano Toninho Horta".

Fra i nuovi spazi invece battezzate il Brillante?

"Sì, al nuovo Teatro Lippi. Con il progetto Periferie si rilancia questo spazio che anni fa ospitava il locale La Buccia, poi diventato teatro vernacolare, torna a essere un punto di riferimento per la musica a Firenze, con artisti del calibro di Massimo Zamboni dei CCCP, Cristiano Godano e lo chansonnier livornese Bobo Rondelli".