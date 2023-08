Cartelli e proteste a Firenzuola contro le moto che sfrecciano

"Vai piano nini...", "Non siete in pista", "Le nostre strade non sono un autodromo", "Rallenta", "Voi cercate l’ebbrezza noi la sicurezza": ieri mattina i motociclisti che sfrecciavano sulla strada della Futa si sono imbattuti fra Traversa e Covigliaio nel comune di Firenzuola, con un gruppo di persone che issavano cartelli di questo tenore. Messaggio chiaro ed esplicito, di gente esasperata dal problema dei centauri che specie nei fine settimana vanno a tutto gas sulle strade dei passi dell’Appennino tosco-romagnolo, lasciando col cuore in gola i pedoni, chi attraversa la strada e anche tanti automobilisti che se li trovano improvvisamente davanti, in una delle tante curve. "Per loro le strisce pedonali è come se non esistessero", si lamenta un firenzuolino che abita in una delle frazioni attraversate. Dopo "l’ultimo" scontro mortale tra due motociclisti i cittadini hanno deciso di farsi sentire, ed è nato un gruppo "Motociclisti in sicurezza", iniziativa che specificano "non è una protesta contro il motociclismo ma una richiesta di maggiore sicurezza sulle strade". Faranno manifestazioni pacifiche, come quella di ieri, e una raccolta firme: oggi e domani in piazza Agnolo, poi in tutte le frazioni. Intanto la mobilitazione qualche effetto pare averlo prodotto: qualcuno va più piano, e si vedono più pattuglie delle forze dell’ordine.

Paolo Guidotti