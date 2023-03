Cartabia ’La riforma è da rivedere Troppi reati non saranno perseguiti’

"Porto un esempio, casi avvernuti qui: le spaccate ai negozi con i tombini Con la riforma Cartabia ci vuole l’immediata querela della parte offesa perché l’arresto sia eseguibile. E se il proprietario del negozio è in vacanza, magari all’estero? Si deve accontentare di fare denuncia entro tre mesi..." spiega l’avvocato Andrea Ricci, presidente della Camera minorile di Firenze.

Ecco perché "le previsioni di riforma della Giustizia che porta la firma dell’ex ministro Cartabia devono essere riviste. Sono stati posti dei limiti alla procedibilità d’ufficio per alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio. Ovvero laddove la pena non superi nel minimo due anni. Ciò significa "lasciare molte vittime di reati gravi e odiosi abbandonati a se stessi. E troppo spesso, in condizione di non poter chiedere e ottenere giustizia". Giudizio severo quello di Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia, al convegno, ieri all’Auditorium Duomo, intitolato ‘Effetti della riforma Cartabia sulle attività della Polizia Giudiziaria’ organizzato dal Fsp di Firenze di cui è segretario provinciale Francesco Perri. Presente anche il Questore Maurizio Auriemma. Parterre d’eccezione, col ministro dell’Interno Matteo Piantedosi collegato da remoto, il presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo ("I cambiamenti, a seguito della riforma, nella fase del giudizio"); il procuratore aggiunto Gabriele Mazzotta ("La riforma Cartabia e l’attività della Polizia Giudiziaria"); il Prefetto Francesco Messina, direttore centrale della Polizia.

Quali reati odiosi contro i quali si procede solo se la parte offesa fa querela? Le lesioni personali stradali, gravi e gravissime. Nei casi colposi. Non aggravati. Non, cioè, se le lesioni sono causate da ubriachi o drogati: si procede ancora a prescindere dalle querele. Poi il sequestro di persona: non a scopo di estorsione, ovvio. Ma se uno chiude una donna in un ascensore, la signora deve querelarsi. Così nella violenza privata eccezion fatta per i casi in cui la persona offesa sia incapace, inferma. E i furti? Querela anche in caso di bene in strada. Si va d’ufficio se la vittima è incapace o riguarda edifici pubblici, cose sotto sequestro, pignorate o rubate a infrastrutture e servizi pubblici destinati a energia, trasporti, telecomunicazioni. Insomma: leipotesi ’meno gravi’ quanto lo sono davvero, per le vittime? "Ci sarà una drastica riduzione del livello di sicurezza. Far dipendere il perseguimento di reati di serio allarme sociale dalla sola volontà e dalle sole forze delle vittime significherà in molti contesti segnati da prepotenza criminale, che gli autori non saranno perseguiti", conclude Mazzetti.

