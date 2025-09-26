La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Firenze
Firenze, multa al varco con la telecamera: ma l'auto era trainata da un carro attrezzi
26 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Firenze, multa al varco con la telecamera: ma l'auto era trainata da un carro attrezzi

Clamoroso "abbaglio" del sistema di contravvenzioni che sorveglia le corsie preferenziali. La vettura stava effettivamente passando da lì, ma perché era in panne. Il camion la stava portando in officina. Il Comune: "Rimborsiamo"

La Smart mentre viene portata via dal carro attrezzi a Firenze: in questa foto, il passaggio sotto la telecamere che fa scattare la multa

Firenze, 26 settembre 2025 – Una vicenda quasi kafkiana quella accaduta a un cittadino fiorentino e riportata sul gruppo Facebook "Abusivismo e degrado Firenze". Una Smart è stata infatti multata per aver percorso una corsia preferenziale in piazza Puccini. Fin qui tutto bene, sono tante le contravvenzioni elevate dall'occhio elettronico per chi fa il furbetto alla guida.

Il particolare però è che la macchina era guasta ed era trainata da un carro attrezzi. La macchina si era fermata e il proprietario non ha potuto far altro che chiamare un'officina per portare la vettura a riparare. Passando sotto il varco, l'occhio elettronico però non ha fatto differenze se la macchina fosse o no effettivamente marciante. Ha fotografato. E la contravvenzione è stata inviata. 

L'uomo ha ricevuto la multa alcuni giorni fa e ha pagato i 75 euro. Particolare importante: al cittadino viene recapitata solo la foto della targa. Non del passaggio dell'intera auto. La cosa suona strana comunque all'uomo. Non ricorda di essere passato di lì e chiede un accesso agli atti. Scoprendo la foto integrale e, appunto, il fatto che la vettura era trainata

Il Comune spiega che la contravvenzione, risalente alla fine di giugno, è stata archiviata in autotutela e che il cittadino potrà fare il rimborso, riavendo quindi i soldi. 

