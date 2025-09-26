Firenze, multa al varco con la telecamera: ma l’auto era trainata da un carro attrezzi

Firenze, 26 settembre 2025 – Una vicenda quasi kafkiana quella accaduta a un cittadino fiorentino e riportata sul gruppo Facebook “Abusivismo e degrado Firenze”. Una Smart è stata infatti multata per aver percorso una corsia preferenziale in piazza Puccini. Fin qui tutto bene, sono tante le contravvenzioni elevate dall’occhio elettronico per chi fa il furbetto alla guida.

Il particolare però è che la macchina era guasta ed era trainata da un carro attrezzi. La macchina si era fermata e il proprietario non ha potuto far altro che chiamare un’officina per portare la vettura a riparare. Passando sotto il varco, l’occhio elettronico però non ha fatto differenze se la macchina fosse o no effettivamente marciante. Ha fotografato. E la contravvenzione è stata inviata.

L’uomo ha ricevuto la multa alcuni giorni fa e ha pagato i 75 euro. Particolare importante: al cittadino viene recapitata solo la foto della targa. Non del passaggio dell’intera auto. La cosa suona strana comunque all’uomo. Non ricorda di essere passato di lì e chiede un accesso agli atti. Scoprendo la foto integrale e, appunto, il fatto che la vettura era trainata.

Il Comune spiega che la contravvenzione, risalente alla fine di giugno, è stata archiviata in autotutela e che il cittadino potrà fare il rimborso, riavendo quindi i soldi.