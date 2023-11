Carovani sindaco. Tre incontri per il programma

Tre tavoli tematici per contribuire all’elaborazione del programma elettorale 2024 per la candidatura a sindaco di Giuseppe Carovani, l’unica ufficializzata. Ad organizzarli dalla prossima settimana, tutti alla Casa del popolo di Calenzano in via Puccini alle 21,15, Sinistra per Calenzano e Per la mia città. Prima riunione fissata, giovedì 16, quella del gruppo "Ambiente e Territorio" che si confronterà, sui temi della pianificazione territoriale e del consumo di suolo, del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile. Il secondo appuntamento, martedì 21, sarà dedicato ai "Servizi alla Persona" per discutere anche su sport, scuola, cultura e associazionismo, giovani, politiche sociali e per la casa, mentre a concludere il ciclo, giovedì 23, sarà il tavolo dedicato a "Partecipazione, Sviluppo e Gestione dei Servizi".