Carnevale medievale, ultimi ritocchi Le cinque contrade svelano i temi

di Andrea Settefonti

Lavori in corso per il carnevale medievale di San Casciano che quest’anno, il 26 marzo, ospiterà una giuria d’eccezione e special guest per mettere insieme alcuni dei più grandi carnevali d’Italia. Fervono i preparativi delle contrade Cavallo, Gallo, Giglio, Leone e Torre. Dal testo scritto a più mani dalle cittadine e dai cittadini di ciascuna contrada, prenderà forma lo spettacolo che sfilerà per le vie del centro per mettere in scena una narrazione medievale. Ad organizzare l’evento è l’associazione delle Contrade sancascianesi, presieduta da Ilena Cappelli. "Storie tutte diverse e originali", sottolinea la presidente.

"Mirano a ricostruire una vicenda storica, a valorizzare un avvenimento del territorio, a far riemergere dal passato un personaggio. A descrivere tasselli di un passato vicino e lontano ad un tempo, cercando la chiave interpretativa che crea analogie, parallelismi con la contemporaneità, uno spettacolo sorretto da tanto lavoro collettivo, spirito di riflessione e impegno civico".

Il Carnevale medievale nasce in collaborazione con il Comune, la Proloco e Chiantibanca e saranno un migliaio le persone a sfilare per le vie del centro storico. Intanto artigiani, falegnami, fabbri, costumisti, scenografi per passione si ritrovano ogni sera per condividere scelte e trovare le soluzioni più convincenti, partendo dal tema individuato, ispirato alla vita dei secoli a cavallo tra il dodicesimo e il quattordicesimo.

"Abbiamo scelto la storia di un riscatto – svela Larissa Frosali del Gallo – per provare a cambiare, inventare soluzioni, immaginare alternative, fidarsi di chi prova ad aiutarci, ma soprattutto aggirare i prepotenti e sollevare gli ultimi". "Il Cavallo – aggiunge Andrea Paliotto – farà riemergere dal passato la vita e le opere di Santa Caterina da Siena", mentre "il Giglio volgerà lo sguardo verso il cielo – prosegue Giulio Nesi – e metterà in scena uno spettacolo che ha per protagonista un medico medievale tra scienza e magia". "L’agricoltura è il tema scelto dal Leone – interviene Alessio Batistini – dedicheremo una particolare attenzione alla tecnica della rotazione triennale". Infine, sottolinea Andrea Castrucci, "la Torre rievocherà la nascita della notazione musicale con una colonna sonora universale che vale in ogni tempo della vita, simbolo di pace, unità e cooperazione".