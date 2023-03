Carnevale Medievale, il ruggito del Leone

È stata la contrada del Leone a vincere, domenica, l’11esima edizione del Carnevale medievale sancascianese. La contrada arancionera capeggiata da Alessio Batistini se l’è aggiudicata per aver messo in scena un’invenzione agricola utilizzata fino ai giorni nostri, la rotazione triennale un sistema di lavorare la terra che alterna i campi con le colture di cereali e leguminose. E lo ha fatto in rapporto con la contemporaneità, come buona pratica finalizzata all’uso sostenibile del suolo.

La storia teatralizzata del Leone è stata raccontata in piazza della Repubblica con un allestimento scenico composto da tre carri-sculture. Per il capocontrada Alessio Batistini si tratta del "trionfo di una comunità intera. Vedere tutta quella gente accalcata in ogni angolo del paese per assistere alla manifestazione ci ha fatto sentire tutti vincitori. Quanto al nostro racconto medievale ci ho creduto da subito e insieme e grazie ai contradaioli abbiamo perseguito l’obiettivo di portare in scena una rappresentazione innovativa e originale".

Seconda, per una manciata di punti si piazzata contrada del Giglio, seguita dalla terza classificata la contrada del Cavallo. In quarta e in ultima posizione si sono piazzate Torre e Gallo. "Non potrò mai dimenticare il momento emozionante – continua Alessio Batistini - in cui ieri, in attesa di conoscere la decisione della giuria, siamo rimasti in disparte io e Giulio Nesi, capocontrada del Giglio, e ci siamo abbracciati. Sentivamo di aver vinto entrambi. Far parte di questo progetto vuole dire lavorare non solo per la data della manifestazione ma tutto l’anno e sentirsi parte di un gruppo, vivere all’unisono".

L’archeologa Silvia Leporatti, presidente della giuria, ha sottolineato come abbia "negli occhi la danza delle messi proposta dalla Contrada. Un bellissimo spettacolo che ha mostrato una visione prospera del futuro basata sulla concreta valorizzazione dell’alleanza uomo-natura".

Andrea Settefonti