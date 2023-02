Carnevale, maschere in gara Tutto pronto per la gran parata

Maschere, coriandoli e stelle filanti pronte a invadere il centro di Campi. Domenica la settima edizione di "All’orAtorio è Ora di Carnevale", iniziativa organizzata dall’oratorio Totus Tuus Anspi della pieve di Santo Stefano che ha come momento clou la sfilata delle maschere in centro. Il ritrovo in piazza Dante (ore 15) da dove partirà l’allegra parata che passando per le vie del centro, arriverà al chiostro della pieve dove si svolgerà il concorso. Una giuria premierà la più bella maschera nelle categorie adulti, famiglia, bambini, creatività e personaggi di pace.La giornata sarà animata da Franceskino Deejay. Al Totus bar si potrà fare merenda con cenci, frittelle, cioccolata calda, zucchero filato. La partecipazione al concorso è gratuita, è possibile iscriversi domenica in piazza Dante prima delle 15, oppure entro venerdì in archivio della pieve (17-19).