Carnevale I balocchi arrivano in città. Musica e giochi: dirige Pinocchio

Sesto si prepara a celebrare il suo carnevale ispirandosi, ancora una volta, alla figura di Pinocchio: piazza Vittorio Veneto diventa per le prossime due domeniche e il martedì grasso il "Paese dei balocchi" con animazione, esibizioni, concorsi e sfilate, cibo e bevande, musica e coriandoli per grandi e piccini. Con l’organizzazione del Comune con Pro Sesto e tante realtà del territorio, si parte il 28 gennaio dalle 14,30 con il Gatto e la Volpe e "Da brigante a scolaro", animazione per i piccoli. Alle 15 ci sarà poi l’apertura del concorso delle mascherine con la sfilata e la premiazione di tre maschere per originalità, creatività e interpretazione. Saranno presenti gli stand delle associazioni di volontariato con gadget, coriandoli e stelle filanti e i dolci tipici del Carnevale. Si replica domenica 4 febbraio con la Fata Turchina a bordo di una balena gigante: coinvolgerà i più piccoli alla ricerca di Pinocchio e dei suoi magici zecchini. Saranno poi i vigili del fuoco di Calenzano a trovare quel birbante di Pinocchio. Protagonisti del pomeriggio, anche gli allievi dell’Art Music Academy con lo spettacolo "Liberi di essere se stessi" diretto da Claudia Nuzzaci. Al termine della sfilata delle mascherine, altra premiazione delle più originali. Gran finale il martedì grasso, il 13 febbraio, con il carnevale in musica: dalle 16,30 alle 19 mascherata libera e divertimento e le note di Gutyerrez Dj. Nel fine settimana 10-11 febbraio, ci saranno invece le iniziative legate al Capodanno cinese con spettacoli, mercatini e svariate attività aperte a tutti.