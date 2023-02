Doppio appuntamento a Pontassieve tra carnevale e capodanno cinese. Quest’ultimo sarà festeggiato domani, sabato 11 febbraio, per la terza volta, organizzato dalla scuola Wushu Kung Fu Valdisieve in collaborazione con la Biblioteca Comunale. Il Capodanno Cinese prevede la tradizionale parata al ritmo battente dei tamburi lungo le vie del Borgo. Ci sarà poi l’attesa Danza del Drago e dei Leoni e, quindi, la sosta alle Muratine, in Piazza Vittorio Emanuele II, per ascoltare leggende cinesi, con una gustosa sorpresa finale. La partenza del Corteo è fissata per le 17,30 da piazza XIV Martiri. Il Capodanno cinese, noto anche come Capodanno lunare o Festa di Primavera, è la festività tradizionale più importante del Paese, paragonabile alle festività natalizie dei paesi occidentali. Secondo il calendario cinese, ad ogni anno corrisponde un animale dello zodiaco cinese, seguendo un ciclo di 12 anni. Il 2023 è l’anno del coniglio d’acqua. Domenica, invece, va in scena il carnevale, con la rappresentazione della tradizione contadina locale. Lo spettacolo teatrale La Zingana, ovvero lo sposalizio di Goro con la Lena e Tonio Gozzone, previsto domenica alle 15,30 alle Muratine di piazza Vittorio Emanuele II. La rappresentazione ricorda il rituale di fine Carnevale della tradizione contadina locale. L’evento è curato dall’Associazione Culturale La Leggera.

Leonardo Bartoletti