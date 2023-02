Carnevale, doppio appuntamento per grandi e piccini

Doppio appuntamento con il Carnevale, nelle Signe. Oggi (ore 17), il Teatro delle Arti di Lastra a Signa, in via Matteotti 8, ospiterà una giornata dedicata ai più piccoli. L’evento prenderà il via col laboratorio "I baffi del Signor Dalì", collage creativo sulla fantasia stravagante del grande artista. La sera, divertimento per tutta la famiglia con lo spettacolo "Nuova Barberia Carloni", vincitore dell’Eolo Award. Protagonisti tre clown disoccupati che rilevano un’antica barberia, determinati a curare, a suon di lozione, qualunque problema. In scena Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori, per la regia di Mario Gumina. Domenica, invece, carri e maschere torneranno protagonisti a San Mauro a Signa. Il tradizionale Carnevale è in programma dalle ore 14 fino alle 18.30. In arrivo, cinque carri allegorici, realizzati sui temi più cari a bambini e bambine: da Peppa Pig ai Minions, da Cars al villaggio dei Puffi, fino a Barbapapà. Le creazioni dei carristi sfileranno per le vie di San Mauro, passando da piazza Aldo Moro, via dei Lavatoi, via del Pozzo Rosso, via Nannucci, piazza Ciampi e via della Chiesa, che saranno chiuse al traffico per l’occasione. Ad accompagnare la festa, diversi stand enogastronomici e vari banchi.

Li.Cia.