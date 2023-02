Carnevale, domenica tra banda musicale e concorso mascherine

Due domeniche di festeggiamenti per il Carnevale organizzati da Comune e Pro Loco sestesi. Il via, tra due giorni, sarà con "Il paese dei balocchi" in piazza Vittorio Veneto: alle 14,30 prenderà il via l’animazione "I pirati" con artisti di strada che coinvolgeranno i bambini presenti. Alle 15 via all’iscrizione delle mascherine per la sfilata di Carnevale che, da piazza Vittorio Veneto, percorrerà via Cavallotti per tornare al punto di partenza. Prevista anche l’esibizione della banda musicale, e dalle 16,30 premi alle tre migliori maschere per originalità e creatività. In piazza saranno presenti gli stands di Fratres, Misericordia e Croce Viola. Le manifestazioni torneranno anche il 19 febbraio con sfilata alle 15,30 e in più esibizione degli allievi della Scuola di danza Art Music Academy.