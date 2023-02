Carnevale disabili, che successo Dopo il pranzo balli e canzoni

Dopo lo stop per l’emergenza Covid ieri è tornato un appuntamento gettonatissimo: il "Carnevale con i disabili" promosso dall’Associazione Comunale Anziani. La festa al circolo Mcl ‘Gli incontri’ di Quinto Basso con circa 150 persone, disabili provenienti da centri diurni e strutture del territorio e i loro familiari, molte delle quali in maschera. Dopo un pranzo completo, dall’antipasto al dolce offerto dall’Associazione Anziani, gli ospiti hanno cantato e ballato. All’iniziativa hanno partecipato l’assessore alle politiche sociali Camilla Sanquerin e il presidente dell’Associazione Anziani Giacomo Svicher. L’associazione questa settimana proporrà un altro appuntamento: domani alle 16 al circolo 8 Marzo in viale Ariosto sarà presentato il programma "Anziani a teatro–Gite–Mostre–Musei" con interventi dello storico dell’arte Gianni Pozzi e dell’assessore alla cultura Jacopo Madau.