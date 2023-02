Carnevale, Borgo si gode l’exploit "E’ tutto merito dei volontari"

Splende il sole, in tutti i sensi, sul Carnevale Mugellano di Borgo San Lorenzo. Non solo questa sarà la terza domenica di cielo sereno che accompagna la manifestazione, ma le prime due domeniche dell’edizione 2023 sono state un gran successo. La piazza e i giardini davanti al Municipio non erano certo semivuoti come spesso capitava negli ultimi anni. Matteo Ubaldi, giovane neo presidente del Comitato del Carnevale è raggiante: "Siamo molto, molto contenti della risposta della gente, non ce l’aspettavamo tutta questa affluenza. La prima domenica è stata una sorpresa, la seconda una conferma. Le persone che hanno partecipato sono state soddisfatte, tanti ci hanno ringraziato, molti sono arrivati anche da vari centri della provincia". Tanti bambini in maschera, ma anche adulti sui carri allegorici e sul trenino, tanti coriandoli e tanta musica. "Il segreto del successo? – risponde Ubaldi –. Penso sia stato il vedere un bel gruppo di giovani coinvolti in questa iniziativa. Ci stiamo mettendo grande impegno e passione tentando di risollevare la manifestazione. La gente questo lo ha sentito, la gente è stata incuriosita ed è venuta".

Lo sottolinea anche la vicesindaco Cristina Becchi: "Sono molto orgogliosa del lavoro che hanno fanno questi ragazzi: giovani che si impegnano per il paese per portare avanti le tradizioni, che ci tengono a quello che fanno, con determinazione e costanza. E non è stata una cosa semplice". Becchi aggiunge: "Vederli tutte le sere, da mesi, impegnati a lavorare per il Carnevale è un bell’esempio e una bella immagine di quel paese che tutti dovremmo contribuire a costruire. A loro va tutto il merito della riuscita di questo evento".

Oggi via alle 14.30, con carri e trenini, ci sarà un clown e l’esibizione della scuola di ballo Oplà di Vicchio. L’ingresso è libero.

Paolo Guidotti