’Carmen’ in scena ma altro allestimento

Aggiornamenti in corso nel calendario del Maggio.

Riguardo alla recita straordinaria de La traviata del 30 marzo alle 20, si conferma il cast delle recite di questi giorni con Aida Garifullina e Francesco Meli come Violetta e Alfredo e il baritono Amartuvshin Enkhbat nel ruolo di Giorgio Germont. I biglietti per la Sala grande sono già in vendita, così come per il concerto sinfonico del 1° aprile alle 20, diretto da Daniel Barenboim, che dirigerà l’Orchestra del Maggio nella Quinta e Sesta Sinfonia di Beethoven.

A proposito della messa in scena dell’opera Carmen di Bizet, titolo di chiusura del Festival di Carnevale in corso, non è stato purtroppo possibile per cause tecniche portare a termine il progetto affidato per la regia, le scene e i costumi al regista Piero Faggioni. Si è optato allora per lo spettacolo firmato per la regia da Matthias Hartmann per il Teatro di Zurigo nel 2009. Scene di Volker Hintermeier, costumi di Su Bühler, luci di Martin Gebhardt. Confermate le cinque recite del 28 marzo, 6, 11, 14, 16 aprile e il cast con Clémentine Margaine come Carmen , Francesco Meli in Don José, Valentina Nafornita in Micaela e Mattia Olivieri in Escamillo.