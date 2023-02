Carlo Levi e la vita “sotterranea“ La sua pittura degli anni fiorentini

Il futuro ha un cuore antico. E non poteva che essere Palazzo Medici Riccardi, sede del Comitato di Liberazione Nazionale e anima della Resistenza, ad ospitare la mostra dedicata ad uno degli intellettuali simbolo della lotta al fascismo. "Carlo Levi a Firenze. Un anno di vita sotterranea" è il titolo della personale curata dal professor Pino Mantovani che unisce le Fondazioni Carlo Levi e Giorgio Amendola, il centro Unesco e l’Associazione MUS.E per portare per la terza volta a Firenze le opere del grande scrittore e artista torinese. Un viaggio fisico e intellettuale promosso da Città Metropolitana di Firenze con Comune e Regione Toscana che ripercorre lungo trentaquattro dipinti e disegni tre tappe fondamentali della vita di Carlo Levi: il confino ad Aliano, tra il 1935 e il ‘36; il periodo fiorentino, tra il 1941 e il ‘45, in cui ritrae i protagonisti del mondo culturale fiorentino con cui intrecciò rapporti, da Montale a Tobino, da Bazlen a Leone Ginzburg; ed infine il soggiorno in Basilicata nel dopoguerra e il rapporto con "il poeta della libertà contadina" Rocco Scotellaro, che influenzò le opere di più esplicito indirizzo neorealista, tra cui la riproduzione del celeberrimo telero "Lucania ‘61" commissionato da Mario Soldati per il Centenario dell’Unità d’Italia. Tutt’intorno, una galleria di ritratti dei suoi affetti, la madre, gli amici e le donne amate, come Paolo Levi Olivetti, per la quale si trasferì a Firenze abbandonando l’idea di trasferirsi in America, e la partigiana Anna Maria Ichino (nella foto il dipinto), che lo accolse nel rifugio di Piazza Pitti 14.

Giulio Aronica