Carlo Conti con Alia Multiutility per il decoro collettivo

Carlo Conti, Leonardo Da Vinci e Monna Lisa insieme per la pulizia e il rispetto delle città toscane. È stato presentato ieri lo spot di Alia Multiutility sul decoro urbano: un progetto di comunicazione sociale con la partecipazione straordinaria e a titolo gratuito del conduttore toscano, che ne ha curato anche l’ideazione. Lo spot, giocato sullo slogan "Rispettando le nostre città rispettiamo noi stessi", ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul valore della bellezza e della tutela degli spazi, soprattutto nelle parti comuni, come strade, piazze e giardini. "Ma che modo indecoroso di trattare la città! Non si fa!" sbotta Leonardo Da Vinci, rivolgendosi a chi non raccoglie le deiezioni del cane o getta in terra i rifiuti. "Ma che indecenza! Che vergogna! Non si fa!" gli fa eco Monna Lisa in altri due spot, rimproverando altrettanti cittadini. E loro, colti sul fatto, adottano subito i comportamenti corretti.

"Un onore e un piacere raccogliere l’invito di Alia – ha detto Carlo Conti (nella foto con Alessandro Ricci nei panni di Leonardo) – . Per me è stato gratificante realizzare un progetto di sensibilizzazione utile a mantenere decorose le città, in particolare la mia Firenze, nella quale sono nato e in cui ho scelto di vivere con la famiglia. Questi spot sono volutamente elementari e artigianali perché vogliono rivolgersi a tutti, a partire dai più piccoli che su questi temi hanno grande sensibilità". E Conti ha scherzato anche sul suo rapporto con la differenziata. "Ho una sorta di generale in casa che mi controlla sulla suddivisione dei rifiuti – ha detto -. Se si sente un urlo è perché ho messo qualcosa nel contenitore sbagliato e mia moglie se n’è accorta. Ma ora sto cominciando a imparare". Oltre a esserne protagonista, Conti ha ideato e scritto gli spot, affidati alla regia di Leonardo Scucchi. Leonardo e Monna Lisa, che nei video passeggiano con Conti in un giardino, sono interpretati dagli attori Alessandro Riccio e Piera Dabizzi. Nei panni dei cittadini poco civili Massimiliano Galligani (che insieme a Riccio è protagonista dell’ultimo film di Pieraccioni), Anna Serena, Daniele di Massa e Lilli de Pascale.

"Leonardo Da Vinci, uno dei più grandi geni della storia, e Monna Lisa, uno dei suoi capolavori più celebri, rappresentano l’arte, la bellezza e la perfezione – ha detto Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility – che nelle nostre città possono essere raggiunte grazie a un’attenzione speciale verso il patrimonio comune. Conti, a cui va un immenso grazie, è un testimonial d’eccezione per un messaggio di appartenenza e orgoglio che spinge i cittadini a prendersi cura dei luoghi in cui vivono".

"Il decoro e la cura degli spazi comuni sono temi centrali che la nostra comunicazione metterà al centro per tutto l’anno – ha proseguito Giuseppe Meduri, direttore comunicazione di Alia -. Lavoriamo perché ci sia il massimo coinvolgimento delle persone". Gli spot sono visibili sul canale YouTube di Alia e sulle pagine social aziendali (Facebook, Linkedin, Instagram, TikTok, Twitter e Threads), mentre dai prossimi giorni saranno diffusi anche sule principali tv e sui siti di informazione on line di Firenze, Prato e Pistoia.

Lisa Ciardi