Pratiche fiscali e casa, patto Caritas-Cisl per aiutare i bisognosi

Firenze, 5 ottobre 2023 - A Firenze la Cisl affiancherà la Caritas occupandosi con i suoi Caf anche delle problematiche su casa, fisco, previdenza e regolarizzazioni per chi si rivolge ai centri di ascolto mentre finora il supporto era soprattutto per assistere gli immigrati nelle pratiche di regolarizzazione sul soggiorno in Italia. Lo prevede una specifica convenzione, che è stata rinnovata e sottoscritta oggi dal direttore della Caritas diocesana di Firenze, Riccardo Bonechi e dal segretario generale della Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi.

I Centri di ascolto Caritas, prendendo in carico i bisogni delle persone che vi si rivolgono per una richiesta di aiuto, potranno avvalersi di prestazioni specifiche di assistenza fiscale, per la tutela previdenziale, sul problema casa e su pratiche di regolarizzazione e soggiorno per immigrati. "E' un'intesa - dice Fabio Franchi - che traduce concretamente ed in modo coordinato azioni di sinergia e collaborazione del territorio a favore delle persone più fragili. Si tratta di un piccolo, ma sentito passo concreto che rafforza il lavoro in rete che come Cisl siamo chiamati a fare nella nostra comunità".