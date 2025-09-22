Carico e scarico, troppi furbi. Non bastano controlli e 150 multe. Presto telecamere ai varchi

di Antonio Passanese

Nel cuore di Firenze, soprattutto in area Unesco, il carico e scarico merci ha ormai raggiunto livelli difficilmente sostenibili. Nonostante l’orario ufficiale di ingresso in Ztl sia fissato alle 6 del mattino e quello di uscita alle 9, la realtà è ben diversa. Furgoni, camioncini, mezzi di trasporto merci continuano a muoversi nel centro storico ben oltre l’orario consentito, spesso fino a pranzo inoltrato. E con loro una giungla di altri veicoli: Ncc, caddy elettrici, risciò, golf car che occupano strade, restringono marciapiedi e costringono i pedoni a vere e proprie gimkane tra i veicoli. Un traffico caotico che, giorno dopo giorno, trasforma le vie storiche di Firenze in piccole autostrade urbane, completamente scollegate dalla vocazione pedonale e turistica del centro. E chi ci vive, lavora o semplicemente visita la città, deve fare i conti con un via vai incessante di mezzi, spesso parcheggiati in doppia fila o in divieto, creando ingorghi e mettendo a rischio la sicurezza di residenti e turisti.

Il Comune non è rimasto a guardare. Da anni – fin dai tempi della giunta Nardella con Stefano Giorgetti alla Mobilità – si tenta di trovare soluzioni efficaci. Ma è con la nuova amministrazione guidata da Sara Funaro che il progetto di regolamentazione si sta concretizzando. È in fase avanzata la progettazione per l’installazione, entro fine 2025-inizio 2026, di un sistema di videosorveglianza evoluto: telecamere ad altissima definizione saranno posizionate sopra ogni varco della Ztl. Non solo riprese, ma veri e propri controlli automatici in tempo reale sui titoli di accesso. Un investimento da 1,7 milioni di euro messo a bilancio per dotare la polizia municipale di strumenti che consentano verifiche anche da remoto, alleggerendo il carico operativo degli agenti e permettendo loro di essere più presenti sul territorio.

In questo modo, chi non rispetta le regole potrà essere individuato con maggiore precisione, senza dover contare unicamente su pattuglie sul posto. A confermare il caos attuale, bastano i numeri: da inizio anno sono state elevate circa 150 multe da 82 euro ciascuna per violazioni legate al carico e scarico, e sono una trentina i permessi ritirati ai vettori dopo ripetute infrazioni. Numeri che testimoniano una situazione fuori controllo, dove spesso a farla franca sono proprio i più recidivi. Il Comune adesso punta a una stretta: il nuovo sistema tecnologico rappresenta uno snodo cruciale per riportare ordine e decoro in un centro che, ogni mattina, si trasforma in una corsa a ostacoli per chi prova semplicemente a camminare.