Firenze, 6 febbraio 2020 - Circa 400 lavoratori dell' Agenzia dell'entrate hanno manifestato oggi a Firenze per chiedere più assunzioni contro le carenze d'organico all' Agenzia delle entrate e contro il rischio di chiusura di oltre 20 uffici periferici. I lavoratori hanno sfilato in corteo dalla sede dell' Agenzia delle entrate in via Santa Caterina d'Alessandria fino alla sede della prefettura, in via Cavour, dove hanno organizzato un presidio.

I lavoratori hanno aderito a un'iniziativa indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, UilPa, Unsa, Flp Toscana, e una delegazione di manifestanti è stata ricevuta in prefettura. Le organizzazioni sindacali in una nota si dichiarano soddisfatte dell'esito della manifestazione, e insieme ai lavoratori hanno deciso di «proseguire nella mobilitazione e, se non ci saranno risposte concrete nei prossimi giorni da parte del Governo, si proclamerà una giornata di sciopero nazionale dei dipendenti del fisco di tutto il Paese. Saranno inoltre elaborati, a livello regionale e di singolo ufficio, documenti che pongano al centro i problemi dei posti di lavoro, da consegnare ai nuovi vertici dell' Agenzia delle Entrate e dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli per una sollecita soluzione».