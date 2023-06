’Careggi in musica’ celebra il 150° di Rachmaninov

Continua l’appuntamento domenicale con ’Careggi in Musica’. La rassegna propone stamani alle 10.30, a entrata libera all’Aula Magna del nuovo ingresso di Careggi (Largo Brambilla 3), il concerto del talentuoso duo formato da Nicola Fiorino al violoncello e Filippo Balducci al pianoforte. Il duo celebra il 150° anniversario della nascita di Rachmaninov con il celebre Vocalize op. 34 n. 14 e con l’esecuzione di altri Lied, il settantesimo della morte di Prokofiev con la matura Sonata in Do maggiore op. 119, dedicata al grande violoncellista Mstislav Rostropovich e il sessantesimo anniversario della morte del compositore francese Francis Poulenc con la Sonata in Mi maggiore, dedicata all’altrettanto grande Pierre Fournier.