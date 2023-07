Career day, all’università di Firenze l’incontro tra giovani e lavoro

Firenze, 5 luglio 2023 – Seicento laureandi e laureati, più di novanta tra le più importanti aziende appertenenti ai più diversi settori e due giorni fitti di incontri tra domanda e offerta di lavoro. È il Career Day 2023 dell'Università di Firenze.

Martedì 4 e mercoledì 5 luglio il Campus di viale Morgagni è tornato protagonista dell'appuntamento che consente di informarsi, candidarsi e sostenere colloqui di lavoro con le principali multinazionali, aziende e professionisti che cercano giovani talenti.

Sarà un'occasione unica per la comunità studentesca dell'Ateneo di accedere al mercato del lavoro. Le aree professionali per le quali si registra un maggior numero di richieste, secondo UniFi, sono oggi legate ai settori dell'ingegneria, a seguire l'economico-statistico, poi il chimico-farmaceutico e il giuridico.

La manifestazione è stata inaugurata dalla rettrice Alessabdra Petrucci, sono poi intervenuti il delegato al Job Placement Francesco Grasso e Silvia Ghiselli della direzione tecnica di Almalaurea.

"Per venire incontro alle richieste di competenze lavorative specifiche da parte delle aziende, è stata ampliata l’offerta formativa in relazione ai bisogni legati alla green economy e ai temi della sostenibilità ambientale nell’ottica della flessibilità e dell'interdisciplinarità - ha dichiarato la rettrice Petrucci-. L’augurio è quello di riuscire a trovare il percorso congeniale ai nostri studenti in modo da poter mettere a frutto le loro competenze e assecondare i loro interessi".

"Il Career Day è l’evento più importante all’interno del placement – ha aggiunto Francesco Grasso – Momento in cui si concretizzano delle relazioni finalizzate a due scopi principali: aiutare i nostri studenti a ottenere più facilmente una posizione lavorativa e rafforzare il legame tra l'Università e le aziende. Il nostro obiettivo è quello di preparare i professionisti del futuro per consentire alle aziende di crescere nel loro intento produttivo. Per fare questo l’Ateneo si deve continuamente confrontare con quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro".

Uno sguardo ai numeri. "Secondo l'indagine 2023, tra i dottori triennali fiorentini gli occupati, a un anno dal titlo, sono il 78,7% – dice Silvia Ghiselli – mentre tra i laureati di secondo livello, a un anno dal titolo, lavora il 78,3% (a fronte del 77,1% della media nazionale)".