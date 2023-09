Il cardinale Betori: “Sono i giovani i più colpiti dalla crisi”

Firenze, 14 settembre 2023 – "Quanto a me, continuo a essere tra voi, come mi ha chiesto il Santo Padre e fino a quando egli vorrà. Camminiamo ancora insieme, con spirito di fraternità, dedizione, aiuto reciproco”: con queste parole il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori ha concluso il suo intervento all’assemblea del clero, ieri all’eremo di Lecceto, secondo appuntamento dell’anno con i sacerdoti diocesani riuniti. Nella relazione, chiusa dall’annuncio della continuità alla guida pastorale, l’arcivescovo si è soffermato su molti fronti di crisi: famiglia, giovani, casa, lavoro, carcere, migranti. «Mi preme segnalare la disattenzione, quando non addirittura il compiacimento, che circonda il deteriorarsi dell’istituto familiare - ha scandito Betori - Fragilità della famiglia e precarietà della condizione giovanile sono alla base della denatalità che proietta oscure prospettive sul futuro del Paese» mentre «addolorano le ripetute violenze sulle donne, frutto di una visione prevaricante e di una dilagante pornografia”. Il cardinale ha sottolineato la debolezza del “contesto familiare, come pure della inadeguatezza di altri ambiti formativi, come la scuola ma anche le nostre stesse comunità”, criticità di cui “soffrono i giovani, preda privilegiata degli appetiti del mercato” colpiti dalla crisi del lavoro “nella scarsità dell’offerta, nella fatica a far incontrare offerta e ricerca, nell’estesa precarietà”.

“La precarietà - ha proseguito l’arcivescovo - incide poi anche sul versante della casa, diventata bene impossibile per molti, oggetto di sfruttamento mercantile, in un contesto turistico privo di un disegno che contemperi accoglienza e stabilità comunitaria. Una casa difficile da ottenere, in cui si introducono fenomeni distorsivi come le occupazioni, basate sull’illegalità".

"In un simile contesto degradato è maturata la scomparsa della piccola Kata - ha ricordato -, per il cui ritrovamento vogliamo ancora sperare e quindi continuiamo a pregare. E non dimentichiamo le condizioni delle nostre carceri, che vanno comprese come un pezzo della città e non un mondo a sé”. Sulle migrazioni “non possiamo indietreggiare” dall’accoglienza “anche quando dobbiamo soffrire che in essa si manifestino i semi del male, come accaduto nell’omicidio-suicidio di cui ha sofferto una delle nostre accoglienze a Tavarnuzze” dove due profughi afgani sono morti in tale circostanza in un centro gestito dalla Fondazione Caritas.

Tra i fronti culturali "su cui siamo chiamati a esprimere un giudizio di fede e a operare in coerenza con essa” c'è anche “la crescente invasione della tecnologia informatica nella vita personale e sociale. Già ne fatichiamo a contenere gli effetti indesiderati nella pervasività della comunicazione tramite i social, che riduce i tempi della riflessione e induce all'assunzione di un pensiero e di un agire conformistico. Ma ancora maggiore avvertenza ci è chiesta di fronte alle prospettive che si vanno aprendo con l'uso dell'intelligenza artificiale”: ha avvisato il cardinale, e a proposito dell’intelligenza artificiale “se da una parte è valido supporto all'acquisizione dei dati conoscitivi, dall'altra però rischia di volersi sostituire alla dimensione creativa del soggetto umano e soprattutto alla sua libera scelta e quindi alla sua responsabilità. Le esitazioni manifestate dagli stessi promotori di questi strumenti rivelano la complessità e le minacce che essi nascondono. Per noi si tratta anzitutto di capire i valori in gioco e di prepararci a un'adeguata opera formativa”.

Tra gli aspetti dove misurarsi in coerenza con la fede, Betori ha anche ricordato il "richiamo, tutt'ora valido”, fatto da lui stesso nel 2022 al clero fiorentino riguardo “all'imporsi di concetti come la fluidità dell'identità personale e la smaterializzazione della realtà, nella consapevolezza di come queste dominanti culturali vengano a toccare concetti basilari in una visione di fede della realtà: la persona, le relazioni umane, la responsabilità verso gli altri e verso il creato, il bene comune. E mi chiedevo come non perdere tutto questo senza però chiuderci al dialogo con il mondo che cambia, segnalando questa come la sfida più significativa oggi per l'evangelizzazione”.

Nella sua lunga relazione l’arcivescovo ha volto lo sguardo sulla vita della Chiesa, locale e universale, e alle “occasioni di riflessione e di impegno” che Papa Francesco a continua a proporre. Una di queste è la lettera apostolica Desiderio desideravi sulla formazione liturgica del popolo di Dio: “Ritengo opportuno - ha detto il cardinale - che questo documento venga ripreso da ciascuno di noi e dalle nostre comunità, per una riflessione che ci aiuti a riscoprire il vero spirito della liturgia, così come l’ha voluto il Concilio. Dobbiamo correggere troppe approssimazioni e imperfezioni nelle nostre celebrazioni, ma soprattutto dobbiamo far crescere la partecipazione consapevole e il legame tra culto e vita”. Fra poco poi sarà pubblicato il nuovo testo che il Papa ha annunciato come prosecuzione dell’enciclica Laudato si’ sulla responsabilità verso il creato: “Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente - ha sottolineato Betori - è senz’altro un ambito di riflessione e di impegno che si configura come uno spazio decisivo del dialogo dei credenti con il mondo”.

Il cardinale ha anche ricordato la riforma della Curia romana e del vicariato di Roma “nella prospettiva di un governo della Chiesa più incentrato sull’evangelizzazione e con forme più partecipate”. Riforme, ha aggiunto, che introducono “prospettive che potranno aiutarci ad aggiornare la nostra organizzazione pastorale”. L’invito infine, ai sacerdoti, a rileggere la lettera del Santo Padre rivolta ai preti di Roma, che assieme alla gratitudine per il servizio svolto, mette in guardia dalla “mondanità spirituale” e dal clericalismo: “Vi invito a leggere e meditare queste pagine, facendone possibilmente argomento di un confronto fraterno nei vicariati”.

Per quanto riguarda più strettamente la vita della Chiesa fiorentina, Betori ha ricordato che “L’anno che stiamo vivendo è segnato dal centesimo anniversario della nascita di don Lorenzo Milani”. Tra i vari momenti di riflessione e approfondimento coordinati dal Comitato nazionale presieduto da Rosy Bindi, ha segnalato in particolare il convegno che si terrà a novembre, organizzato in collaborazione con la diocesi e con la Facoltà teologica dell’Italia centrale, che si occuperà della dimensione ecclesiale e pastorale del prete di Calenzano e di Barbiana: “È importante - ha affermato l’arcivescovo - per la nostra identità di Chiesa fiorentina raccogliere quanto ha seminato don Milani, come pure tutti gli altri nostri testimoni del Novecento, per trarne frutti nell’oggi”. Una citazione anche per le due donne fiorentine, di cui in quest’anno è stata riconosciuta l’eroicità delle virtù e che vengono quindi proposte come venerabili: Maria Margherita Diomira Allegri, delle Suore Stabilite nella Carità, nata a Firenzuola nel 1651 e morta a Firenze a soli 26 anni nel 1677, e Maria Cristina Ogier, morta a soli 19 anni nel 1974. Questo l’invito del cardinale: “Poniamole alla nostra venerazione, insieme agli altri venerabili della nostra Chiesa, raccomandando di invocarne l’intercessione così da poterne raccogliere prodigi ottenuti dalla loro mediazione da proporre per la beatificazione”.