Carcheri, progetto in conclusione Pronta la variante progettuale

I lavori per la variante di Carcheri, sulle colline di Lastra a Signa, dovrebbero concludersi per la fine di febbraio. A darne notizia i tecnici la Città Metropolitana, durante un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi con gli abitanti della zona. Presenti, fra gli altri, il sindaco Angela Bagni, i tecnici della Città Metropolitana di Firenze e il dirigente della Viabilità Riccardo Maurri. "Ho ritenuto importante incontrare nuovamente i rappresentanti dei comitati per spiegare l’andamento dei lavori in vista del loro completamento – ha detto Angela Bagni –. Siamo sempre stati determinati a risolvere la situazione di via Carcheri compatibilmente con le difficoltà tecniche determinate dalla condizione strutturale del sito". La novità più rilevante è che la Città Metropolitana ha concluso l’elaborazione di una variante progettuale e si appresta ad approvarla in tempi rapidi, per dare seguito alle lavorazioni in corso e concluderle per febbraio 2024. La variante è necessaria per fronteggiare le maggiori lavorazioni necessarie nella parte a valle della Fi-Pi-Li, a seguito della scoperta di alcune tubazioni di un oleodotto e della fondazione di un vecchio muro. Il tutto comunque è compensato, a livello di costi, da alcuni interventi non più necessari. I cantieri a valle della Fi-Pi-Li termineranno dunque a febbraio 2024, poi saranno valutate le condizioni della viabilità utilizzata per accedere al cantiere e quantificati i costi per il rispristino della pavimentazione. La viariante non ha potuto prevedere l’impianto di nuovi alberi lungo la scarpata perché ciò è vietato dal Codice della strada. Tuttavia, come chiesto dai residenti, ci sarà una rinaturalizzazione della scarpata con piante e arbusti.