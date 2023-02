Caravaggio un cantiere ancora aperto

Il 23 febbraio (ore 16) nella Sala delle Adunanze dell’Accademia delle Arti del Disegno (via Orsanmichele 4) a Firenze, la presentazione del volume "Cantiere Caravaggio. Questioni aperte, indagini, interpretazioni" di Alessandro Zuccari (De Luca, 2022). Caravaggio è autore che suscita entusiasmo, ma che ha anche acceso numerose controversie tra gli studiosi. Definendo un "Cantiere Caravaggio" si cerca di indicare come le ricerche e le interpretazioni degli storici costituiscano un lavoro ancora in corso e che si attesta a vari livelli di tempo, di spazio e di oggettisoggetti presi in esame. Il moltiplicarsi degli studi ha reso difficile orientarsi e vagliare criticamente le informazioni, le attribuzioni, i problemi così da rendere necessario un volume che chiarisse questioni biografiche, metodologiche e attributive legate al pittore.

B.B.