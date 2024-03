Caravaggio al ’Carlo Monni’: "Nelle sue tele si ritrova il senso di misericordia"

Il premiato duo composto da Francesco Niccolini e Luigi D’Elia torna con un nuovo lavoro, in prima assoluta nella nostra regione, per raccontare uno dei più importanti artisti di tutti i tempi: "Caravaggio. Di chiaro e di oscuro", questo il titolo esatto. Il sipario si alzerà stasera alle 21 al TeatroDante Carlo Monni con il monologo scritto da Niccolini e interpretato da D’Elia con la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi che racconta, appunto, l’evoluzione di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ne abbiamo parlato, non solo dello spettacolo, con Luigi D’Elia.

Come è nata l’idea di mettere in scena Caravaggio?

"Era un desiderio che con Niccolini avevamo da tempo. Dopo un filone legato alla natura selvaggia, con una serie di spettacoli indirizzati al teatro dei ragazzi, ci siamo voluti dedicare a quella che invece è l’arte ‘selvaggia’, pensando da subito a Caravaggio. Francesco poi è un appassionato del ’600, io della pittura e ciò ha reso più semplice il nostro progetto".

Perché Caravaggio viene considerato come il primo fotoreporter della storia?

"Perché era interessato a cogliere l’istantaneità della vita, i dettagli, proprio come se immortalasse la realtà senza nascondere niente. Caravaggio ha restituito una prospettiva immortale non solo sulla cronaca dei fatti, ma anche sulla natura profonda, corporea e divina, dell’umanità e mi chiedo se le sue opere possano veicolare, tramite l’arte, quella misericordia che facciamo così fatica a trovare oggi".

Riproduceva quello che vedeva senza ‘maschere’?

"Esattamente. Prima di essere un buon pittore, bisogna avere un buono sguardo. E il suo indubbio talento gli ha permesso, questo sguardo, di ‘trasportarlo’ sulla tela dove ha raccontato l’umanità errante. Ecco, da parte nostra vorremmo che nello spettacolo finisse tutto il mistero di questa umanità che cerca, fa tentativi, sbaglia, si mette in viaggio, cade, si rialza e scopre infine che il miracolo più prossimo è quello dell’incontro con l’altro: profugo, nemico, carnefice, compagno, santo o dannato che sia".

E’ vero che costruisce tutti gli oggetti scenici dei suoi spettacoli?

"Fino a Caravaggio è stato così e, fra l’altro, queste opere sono state esposte in numerose mostre personali e collettive. In questo caso, però, dedicarsi alla parte da mettere in scena è stato impegnativo e così ho preferito pensare al monologo, in uno spettacolo in cui, per assurdo, la pittura è quasi un dettaglio".