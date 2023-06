Poesia ed emozioni a cartoon: “Caramelle” arriva a Firenze

Firenze, 12 giugno 2023 – Poesia ed emozione, un cortometraggio toccante che sta facendo il giro dei festival internazionali e miete premi in tante rassegne. Si tratta di “Caramelle”, cartoon in 3D prodotto dalla ravennate Panebarco. A pochi giorni dal prestigioso “Pulcinella Award” ottenuto a Cartoons on the Bay (il festival internazionale dell’animazione organizzato dalla Rai) “Caramelle” arriva a Firenze. Appuntamento martedì 13 giugno alle 19, nella rassegna Sentiero Film Factory (Cinema della Compagnia).

“Il corto - spiega Marianna Panebarco, produttrice e autrice della storia insieme ai due fratelli Matteo e Camilla – narra di un legame affettivo fortissimo che unisce tre generazioni: padre/nonno, figlia/madre, nipote/figlio. Una relazione talmente forte da superare i confini tra la vita e la morte, il mondo terreno e l’aldilà, in un’atmosfera di affascinante realismo magico. La storia è semplice: Lucia è una donna di 40 anni che saltuariamente fa visita alla tomba del padre nel cimitero cittadino. Un giorno trova sulla tomba una carta colorata di caramella tutta appallottolata. Il curioso episodio si ripeterà più volte”, fino alla scoperta finale che, ovviamente, non vi anticipiamo.

Il cortometraggio ha la regia di Matteo Panebarco, le musiche originali di Luciano Titi, direzione artistica di Carlo Casavecchia. E’ una produzione Panebarco in associazione con Mediterraneo Cinematografica per una WeShort Originals. Distribuzione Prem1ere film. Il film è sostenuto dalla Regione Emilia Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Ravenna.