Carabinieri, recuperati beni e tesori per circa due milioni di euro Le chiese i bersagli più colpiti

Le attività di contrasto dei Carabinieri del Nucleoper la Tutela Patrimonio Culturale di Firenze, hanno portato al recupero di beni antiquariali, archivistici, librari e archeologici per milione e settecentomila euro. Reati nel 2022 in Toscana in lieve calo (39 a fronte di47). Oltre al recupero di opere trafugate è costante l’attività di ’intelligence’. Denunciate 41 persone. Controllati in banca dati 3163 beni sottratti; 243 antiquari, 13 mercati e fiere; 357 beni antiquariali, archivistici e librari e 1720 reperti archeologici recuperati. Luoghi più colpiti le chiese (17 casi), ricchi di beni ben commerciabili.