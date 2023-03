Carabinieri in classe: l’ora della prevenzione

Cultura della legalità, prevenzione contro bullismo e cyberbullismo, le conseguenze che derivano dall’uso di stupefacenti. Sono gli argomenti al centro della campagna che i carabinieri della compagnia di Scandicci stanno portando avanti nelle scuole sul territorio di competenza. Il primo incontro si è tenuto l’altro giorno alla scuola media Fermi di via Leoncavallo; c’era il comandante della compagnia, tenente colonnello Gianfranco Cannarile che ha parlato ai ragazzi della scuola dell’attività che l’Arma svolge sul territorio per la prevenzione dalle azioni criminose.

Gli uomini della Compagnia di Scandicci proseguiranno con le visite alle scuole nel capoluogo, ma anche nei comuni del Chianti e a Montespertoli. Le chiacchierate vertono sugli argomenti di maggiore attualità e necessità sociale e segnatamente sul bullismo, cyberbullismo e sulla minaccia dell’uso di stupefacenti. I ragazzi hanno mostrato interesse e bisogno di comunicazione, accogliendo con curiosità i militari, che hanno portato nel piazzale della scuola anche un’autopattuglia del nucleo radiomobile.

Dopo le rapine a minorenni, messe a segno da gang di coetanei, la ‘comunità educante’, ossia gli adulti nel loro complesso (scuola, associazioni, famiglie e forze dell’ordine) si è messa ancor più in movimento per sostenere i giovani in questa fase difficile. La scuola è il primo avamposto. Dalla pandemia, gli insegnanti si sono trovati a dover fronteggiare cali dell’attenzione, problematiche relazionali e difficoltà relazionali. Problematiche che si riverberano anche all’esterno: ragazzini che si azzuffano in piazza, gruppetti che entrano nei negozi con arroganza e attaccano briga, teenager fermati mentre vanno verso casa, e dopo le immancabili offese vengono malmenati, derubati di soldi, scarpe o giubbotti di marca, e rimandati a casa praticamente in mutande.

Una situazione difficile che si risolve con la presenza sul territorio (visto che sono i commercianti e i residenti i primi a chiedere un maggiore impegno per il presidio della città), ma anche con la prevenzione, con il dialogo, con una vicinanza che permette a tutti gli operatori in campo di ripristinare il patto educativo tra adulti e giovani. I carabinieri grazie a questa attività formativa, diventano una presenza rassicurante, che non si presenta nelle scuole solo per i controlli antidroga, ma anche per parlare di sé.

Fabrizio Morviducci