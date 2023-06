Carabinieri arrestano senegalese per spaccio di stupefacenti a Firenze

Carabinieri della Compagnia nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, hanno effettuato un servizio coordinato nelle aree adiacenti la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e i giardini della Fortezza da Basso. Nel corso del servizio, durante il quale sono state sottoposte a controllo circa 50 persone e 15 veicoli, i militari hanno tratto in arresto per spaccio di stupefacenti un senegalese, sorpreso in piazza stazione, subito dopo aver ceduto una dose di crack ad un acquirente. Ventenne, senza fissa dimora, perquisito, aveva altri 5,7 grammi di crack, 6,2 di hashish e 6,3 di marijuana, nonché 108 euro, ritenuti provento dello spaccio. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

Nel corso medesimo servizio segnalati due assuntori di stupefacenti: la prima persona, che aveva comprato la roba dal giovane arrestato, è stata trovata con un 1 grammo circa di crack; la seconda, controllata ai giardini della Fortezza da Basso è stata trovata in possesso di 1,6 grammi di hashish. Anche questo stupefacente è stato posto sotto sequestro. L’arrestato è stato condotto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.