Carabinieri arrestano fidanzato 31enne per droga a Firenze I carabinieri hanno arrestato un 31enne tunisino per droga in seguito alla segnalazione di una donna che urlava in zona Oltrarno. Nell'abitazione sono stati trovati 8 dosi di cocaina, due involucri con 10 grammi di hashish e materiale per confezionamento di dosi.