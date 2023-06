Capriolo assetato incastrato nel torrente Salvato dai passanti

FIGLINE INCISA

Ferito, non riuscendo a muoversi, un cucciolo di capriolo si è accovacciato in un corso d’acqua in località Stecco. Lo ha intravisto un passante che ha subito chiamato la municipale. Un agente si è così calato nel torrente per aiutare il cucciolo, poi grazie ad alcuni cittadini che hanno fornito una scatola, lo ha tratto in salvo e portato sul piano strada dove l’unità recupero animali selvatici Asl veterinaria lo ha preso in carico.

Notte di liscio

nelle piazze

INCISA

Stasera alle 21 serata di ballo liscio con intrattenimento musicale in piazza Auzzi e piazza Santa Lucia a Incisa, nell’evento organizzato dalla Pro Loco "Aldo Caselli". A Poggio alla Croce domani alle 21 passeggiata musicale in notturna sul Monte Citerna.