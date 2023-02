La versione della fiaba è quella classica. L’ambientazione di "Cappuccetto Rosso" che sarà in scena domenica alle 17 al Teatro della Limonaia, a cura di Pupi di Stac, è però un po’particolare visto che le vicende narrate si svolgono nella campagna toscana. La storia, elaborata da Antonio Spinelli, narra di una bimba che va a portare un cestino di provviste alla nonna ammalata e l’intervento di un lupo, appassionato lettore di novelle, che vuol mettere in pratica quel che ha appena appreso da un libro trovato per caso. Biglietto unico 8 euro.