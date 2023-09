Cappuccetto Rosso alla toscana con i Pupi di Stac

Domani alle 17,30 in piazza Buondelmonti a Impruneta arrivano i Pupi di Stac con "Cappuccetto Rosso", fedele e classica versione della fiaba di Perrault, ma ambientata nella campagna toscana e colorita da lazzi e intermezzi tipici delle nostre tradizioni. Accesso libero. Seguirà l’affissione di una targa in ricordo di Ferdinando Paolieri in via del Monte di Sant’Antonio, dove il poeta ha vissuto.