Cappella Brancacci, il capolavoro da vicino Ultime possibilità per ammirarla dai ponteggi

di Emanuele Baldi

Moda chic e viola scintillante, la belle époque di Bagno a Ripoli taglia il suo nastro anagrafico nell’avvio d’estate più rovente che i nonni vispi con la spuma al cedro in mano sotto la ventola della casa del popolo di via Roma ricordino. Francesco Casini, sindaco da nove anni nonostante l’età ancora verde effettivamente gongola: "Bagno a Ripoli si avvia a diventare una vera protagonista della città intesa come entità metropolitana. Prima eravamo un dormitorio. Dorato, ma pur sempre un dormitorio. Ora le cose, specie con il taglio del nastro del Viola Park, sono cambiate". Salpato come giovane dem e poi agganciatosi in mare aperto alla nuova nave renziana d’Italia Viva in corso di crociera, Casini, nonostante le dissimulazioni strutturali del politico di mestiere, è destinato a giocare un ruolo chiave nella politica fiorentina del prossimo biennio. Quale ancora non è dato sapere. "Intanto però fatemi dire qualcosa di Bagno a Ripoli".

Prego

"La nuova casa della Fiorentina mi riempie d’orgoglio: è destinata a portare il nome del nostro capoluogo in giro per il mondo. E’ stato fatto un lavoro straordinario e in soli tre anni. Siamo contentissimi, certo ora servirà un periodo di rodaggio...".

Già, perché nell’entusiasmo generale alcuni suoi concittadini hanno storto il naso. Il Viola Park porta prestigio, visibilità, giro d’affari. Ma anche un caos al quale magari Bagno a Ripoli non è abituata...

"Dovremo essere bravi noi a far capire a tutti la grande opportunità di questo nuovo centro. Certo tutto è collegato. Ad esempio ci auguriamo che i lavori della tramvia, che sono in capo al Comune di Firenze, partano quanto prima e procedano senza ostacoli...Ma qui non c’è solo il Viola Park".

C’è la moda

"Fendi, Givenchy, Ermanno Scervino. E poi c’è l’artigianato, le produzioni agricole. Insomma Bagno a Ripoli ha tutte le carte in regola per diventare grande. Sa che secondo Confindustria considerando tutti i comparti qui si sono creati in tre anni 1.500 nuovi posti di lavoro".

Legittimo che lei abbia ambizioni oltre confine dopo il suo mandato

"Per ora penso a fare il sindaco qui e a completare nel migliore dei modi tutto quello che ho iniziato. Spero per esempio di tagliare il nastro entro la primavera del 2024 alla variante di Grassina dopo anni di polemiche".

Lei parla spesso di Metrocittà

"Io la vedo così. O la si dismette oppure la si riforma".

Così com’è non va?

"E’ incompiuta, eppure è fondamentale, ci passano ancora centinaia di milioni di euro e per questo dev’essere in grado di soddisfare tutti, di dare servizi ai cittadini sempre migliori com’è nella sua natura di soggetto intermedio tra Comuni e Regione. Quello di sindaco della Metrocittà credo sia un nome che è giusto i cittadini eleggano direttamente".

Le piacerebbe farlo?

"Vedremo, ripeto io per ora penso a chiudere bene qui il mio mandato".