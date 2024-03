"Caporalato. Incentivare i controlli"

"Quello che leggiamo sui giornali in merito all’inchiesta sul caporalato, partita a Pistoia e diffusa in molte province toscane, è gravissimo. Decine e decine di persone reclutate dai centri d’accoglienza, all’oscuro di qualsiasi loro diritto, messi su un furgone e portati nei campi per 6 euro all’ora, spesso per oltre nove o dieci ore di lavoro. Ovviamente nessuna protezione o norma sulla sicurezza rispettata", intervengono sul fenomeno Paolo Fantappiè (nella foto), segretario generale Uil Toscana, e Federico Capponi, della segreteria Uila Toscana.

"Un fenomeno tanto diffuso quanto sommerso, anche in Toscana. I dati sono chiari: il tasso di irregolarità in agricoltutà è del 36,3% e sono addirittura 27 le aree a rischio nella nostra regione, sparse tra le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno e Siena. Stiamo parlando di lavoratrici e lavoratori: di persone. Le quali – aggiungono i sindacalisti – quasi sempre non conoscono neanche la lingua e hanno enormi difficoltà a comprendere i propri diritti, difficoltà puntualmente cavalcate dai caporali. Il caporalato è un fenomeno che si è sviluppato è radicato soprattutto ai giorni nostri e nei settori che richiedono manodopera, come quello agroalimentare. Per porre fine a tale pratica è stata approvata la legge 199 e in Toscana ultimamente è stato firmato l’accordo contro il caporalato, grazie all’impegno incessante delle organizzazioni sindacali e della politica. Questo fenomeno purtroppo non si è ancora estinto: per questo serve incentivare gli ispettorati sul lavoro per attuare più controlli e incoraggiare le aziende ad aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità. Proprio in questi giorni la Uil ha lanciato una nuova campagna per combattere il lavoro nero e sommerso. L’abbiamo lanciata anche per combattere i caporali, lo faremo. Diciamo no ai lavoratori fantasma".