Capodanno rock con Piero Pelù. Festa nel ricordo di Sergio Staino

Scandicci torna piazza metropolitana per il Capodanno, con un concertone in piazza Resistenza. L’amministrazione ha presentato l’evento che partirà dalle 22 e sarà presentato da Paolo Hendel. Il 31 dicembre, Stazioni Lunari atterra nella centralissima piazza del centro Rogers con una line-up assolutamente inedita. Nella notte di Capodanno Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Bandabardò per la prima volta sul palco tutti insieme. Ginevra Di Marco "padrona di casa" con Francesco Magnelli e Andreino Salvadori, Piero Pelù e la Bandabardò (che in questo concerto vede in formazione Finaz, Nuto, Don Bachi e Orla) sono gli ospiti d’eccezione, accompagnati sul palco anche da Pino Gulli alla batteria e Roberto Beneventi alla fisarmonica. Una super band per un ultimo dell’anno che si preannuncia pieno di energia folk elettrica; canteranno e suoneranno insieme canzoni dal loro repertorio e si divertiranno a suonare alcune cover che hanno sempre amato. Il concerto è organizzato da La Scena Muta.

"Volevamo salutare il 2023 – ha detto l’assessore alla cultura, Claudia Sereni – con un Capodanno capace di tenere insieme tutti con grande energia grazie ad un programma unico che facesse venire la voglia di uscire di casa per vivere con noi l’emozione di questo momento. Così nasce l’idea un po’ folle di mettere insieme questo gruppo entusiasmante di artisti che hanno fatto grande la piazza musicale fiorentina, ripartendo però da dove ci eravamo lasciati, con l’ultimo capodanno fatto in piazza nel 2019 con Bandabardò e Enriquez in uno dei suoi ultimi concerti. Questa festa è dedicata a lui e al nostro Sergio Staino che sarà con noi anche grazie alla presenza di Paolo Hendel, amico fraterno di Sergio, che condurrà la serata. Sarà un capodanno di pure emozioni". Mobilitato il volontariato cittadino per il servizio sanitario nel perimetro del concerto, protezione civile per l’assistenza in caso di necessità.

