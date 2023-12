Capodanno in sicurezza. Steward e botti vietati

Capodanno senza botti. A dirlo è l’ultima ordinanza firmata dal sindaco Nardella che prevede lo stop allo scoppio dei petardi in tutto il territorio comunale nella notte tra il 31 dicembre e il primo di gennaio. Le piazze si animeranno lo stesso, certo, con concerti, eventi ed esibizioni ma quest’anno non ci saranno i classici scoppi di mezzanotte. E per chi li accenderà la multà potra arrivare fino a cinquecento euro. La decisione presa da Palazzo Vecchio va nella direzione di "garantire il divertimento, ma in sicurezza e con il rispetto di persone e animali", si legge in una nota comunale. Perchè come sappiamo i petardi possono essere un pericolo sia per i cittadini che per i loro amichetti pelosi.

Ma non è tutto, per assicurare una serata all’insegna della tranquillità l’amministrazione fiorentina nell’ordinanza di capodanno ha aggiunto il divieto di vendere e consumare bevande in contenitori di vetro per la strade e per le vie del centro. E in più ha disposto che nei luoghi pubblici e accessibili al pubblico dell’area Unesco, sarà vietato anche somministrare bevande in bicchieri o altri contenitori di vetro per l’asporto. Anche in questo caso i trasgessori saranno puniti con una sanzione che va da 25 a 500 euro, e andranno incontro al sequesto del materiale detenuto in barba all’ordinanza. Salva invece la somministrazione al banco e al tavolo negli spazi dei locali e ristoranti. Vietato anche il possesso di bombolette spray urticanti. Che come sappiamo bene, quando ci sono grande folli e assembramenti, possono essere considerate delle vere e proprie armi.

Sul lato sicurezza si è invece già mossa la prefettura. Prevedendo per la notte di San Silvestro, specifici interventi e servirzi interforze che vedranno la collaborazione di polizia, carabinieri e guardia di Finanza, allargati alla partecipazione dei Vigili del Fuoco, del 118 e della Polizia Municipale. Insomma un capodanno all’insegna dei controlli, visto che di fianco alle forze dell’ordine “ufficiali“ si aggiungeranno ben cinquantaquattro steward. Questi saranno nelle piazze dalle 19.30 della serata del 31 fino alle 2 del primo di gennaio. Collaboreranno con le forze di polizia e anche con la municipale, per dare supporto alla cittadinanza.

Gabriele Manfrin