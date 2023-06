Capitan Biraghi sarà Messere viola

Cristiano Biraghi sarà il Magnifico Messere del calcio storico fiorentino in occasione della prima semifinale di domani con la sfida sul sabbione di Santa Croce fra i Bianchi di Santo Spirito e gli Azzurri di Santa Croce. Un riconoscimento arrivato al capitano in accordo con la società viola che, quest’anno ha raggiunto due finali, quelli in Coppa Italia e quella in Conference League. Per la partita di domenica 11 giugno invece tra Verdi di San Giovanni e Rossi di Santa Maria Novella, i Magnifici Messeri saranno gli azzurri di rugby Lorenzo e Niccolò Cannone, atleti nati e cresciuti a Firenze e che hanno giocato insieme la partita vinta dall’Italia contro l’Australia lo scorso 13 Novembre allo stadio Artemio Franchi.

La Leggiadra Madonna sarà Ekaterina Antropova, opposto della Savino Del Bene Volley, che nei prossimi giorni sarà, a tutti gli effetti, una giocatrice azzurra. Un modo per promuovere i campionati europei di pallavolo del prossimo agosto. Firenze, a Palazzo Wanny, ospiterà alcune partite degli ottavi e dei quarti di finale del torneo femminile.