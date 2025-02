Capitan Avis, il gioco del donare

Campagna di sensibilizzazione tra gli studenti di Greve sulla donazione di sangue con Capitan Avis, iniziativa, frutto della collaborazione tra Comune, Avis Toscana, Avis Strada in Chianti e Istituto comprensivo di Greve in Chianti, per trasmettere i valori della cooperazione nel sistema sangue attraverso un gioco da tavolo. Capitan Avis è un gioco collettivo che valorizza il gesto della donazione del sangue e del plasma e la cooperazione, attraverso cui non solo si apprendono nozioni specifiche finalizzate ad educare e promuovere comportamenti virtuosi, ma si trasmette il significato e il ruolo della comunità. Il gioco è stato presentato in diverse classi di Greve in Chianti. Oltre alla scuola secondaria del capoluogo, sono state coinvolte le scuole primarie di Greve, Panzano. Gli interventi della campagna di sensibilizzazione il 3 febbraio faranno tappa nelle scuole primarie di San Polo e Strada in Chianti.

