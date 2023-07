Capitale street art Muri e facciate tutte da dipingere

di Fabrizio Morviducci

Street art protagonista a Scandicci. La città avrà presto un elenco di spazi privati o pubblici, ovvero muri, facciate o pareti dove potranno essere realizzate opere di questo tipo. Il Comune ha appena pubblicato nella sezione "bacheca" del proprio sito web un avviso esplorativo al quale possono rispondere privati cittadini, aziende del territorio, ma anche soggetti pubblici (ad eccezione dello stesso Comune per i propri edifici).

Le realizzazioni nei diversi spazi dovranno rispettare le normative vigenti, anche edilizie e del regolamento comunale, mentre le opere non dovranno essere offensive, discriminatorie, contrarie alla pubblica decenza o in contrasto con la Costituzione. Inoltre come è scritto nell’avviso esplorativo, non devono veicolare messaggi pubblicitari espliciti o impliciti.

"Dopo gli interventi di Gucci sui muri di Art Lab, le opere di artisti importanti come Millo, James Boy, Ache 77, ExitEnter e Blue al Ginger e ancora dopo tutto il lavoro capillare fatto da Skim sulle nostre scuole e sulle facciate dei circoli cittadini, in collaborazione con Rosso Tiziano – dice l’assessora alla cultura, Claudia Sereni – Scandicci è pronta per creare una rete di spazi pubblici e privati che siano disponibili ad accogliere artisti, secondo regole e metodi precisi. Un percorso avviato anche con il sostegno del Consiglio comunale, grazie a una mozione che ci ha portato ad approvare un regolamento specifico, e oggi a pubblicare questo bando che invita i proprietari di condomini, aziende, negozi, circoli, istituti ad aprirsi a questa arte, capace di rigenerare gli spazi, creare valore aggiunto ed essere attrattiva per tutti gli appassionati del genere".

Per Street Art, come è specificato nel testo del bando, s’intende quella forma di arte che si manifesta tramite la realizzazione di disegni, murales, scritte, immagini o installazioni effettuate con qualunque materiale e tecnica grafica, benché unicamente di tipo pittorico. I rapporti fra il soggetto che metterà a disposizione gli spazi e chi realizzerà l’intervento saranno oggetto di specifici accordi stipulati in modo diretto, senza che l’amministrazione comunale sia coinvolta. La regola base è che per la realizzazione delle opere "non venga arrecato alcun danno a cose e persone né siano lesi diritti di terzi e non si debba costituire ostacolo o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare, o disturbo alla quiete pubblica". Vietato l’impiego di materiali nocivi per la salute pubblica o non consentiti dalle normative.