Capire i bisogni dei malati: "Pochi si curano, invertiamo la rotta". Premiati a Firenze i migliori progetti

Giornata di premi , per i migliori progetti capaci di creare valore nella vita delle persone con patologie. Giuria di esperti ha valutato i progetti su tre criteri: innovazione, replicabilità e impatto sociale. E’ stato notato che meno del 50% dei pazienti segue la cura. Motivo per cui la necessità è invertire questa tendenza. Il tema è stato il coinvolgimento attivo del paziente nella cura."E’ necessario ascoltare i loro bisogni e facilitarne il percorso" commenta Ylenia Zambito senatrice della commissione affari sociali. Poi Daniele Cafiero "Divulgare la cultura per il patient engagement". Le tre menzioni speciali sono andate a: “Siamo un’opera d’arte di Fais, Realtà virtuale per ragazzi con bisogni speciali di Minerva e La mia voce un’app per darla chi non ne ha“.