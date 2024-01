Capannucce in città. In scatola o maxi il presepe dà spettacolo. Festa alla premiazione

Tanto entusiasmo, una bella atmosfera di festa e qualche lacrima di commozione hanno animato la chiesa di San Gaetano di Firenze che ancora una volta, grazie all’accoglienza di don Federico Pozza, ha ospitato la cerimonia finale di Capannucce in Città. Tanti bambini, adulti e anziani, alcuni arrivati anche da fuori regione, hanno ritirato un attestato e una piccola natività ottenuti grazie alla loro adesione alla 22ª edizione dell’iniziativa che valorizza il presepe e la creatività messa al servizio della rappresentazione della nascita di Gesù. Col comitato presieduto da padre Bernardo Gianni (abate di San Miniato) con segretario Mario Razzanelli, quest’anno c’era anche La Nazione: il nostro quotidiano, da sempre vicino a Capannucce in Città, ha assegnato 4 targhe speciali. Il vicedirettore Luigi Caroppo e la capocronista Erika Pontini hanno consegnato il riconoscimento a Simonetta Ceglia in ricordo del suo papà Alfonso, storico partecipante a Capannucce in Città e grande amante del presepe venuto a mancare proprio qualche giorno fa, prima di potersi dedicare a un nuovo Natale. Altra targa è stata consegnata a Serena Malpaganti di Prato: ha trasformato la sua casa in museo del presepe aperto a tutti con oltre mille personaggi dipinti a mano dalla sua famiglia. Menzione speciale anche per la scuola Madre Mazzarello: tutti gli studenti, dai bambini di 3 fino a quelli di 11 anni, si dedicano ogni anno alla realizzazione di uno o più presepi e partecipano da quasi 20 anni a Capannucce. La quarta targa è stata consegnata nelle mani del collezionista Stefano Rappuoli che ha creato un museo dei presepi dal mondo a Sarteano: dopo aver acquistato in Terra Santa il primo presepe in legno d’olivo circa 30 anni fa, è diventato un collezionista. Una targa commemorativa della prima pagina della Nazione è stata assegnata anche a Mario Razzanelli, l’imprenditore che 22 anni fa ha dato vita a questa bella e partecipata iniziativa la quale nel tempo ha registrato quasi 40mila adesioni.

Targa anche per il presidente padre Bernardo e per colui che lo ha preceduto per quasi 20 anni alla guida del Comitato, Paolo Blasi. Tra i “Presepi in scatola“, rappresentazioni in formato portatile, altra novità di questa edizione, sono stati premiati dal comitato promotore Luciano Sernicola per il suo “presepe in valigia“ che ha portato con sé dalla provincia di Terni, Sabrina Vignoli con la sua creazione all’uncinetto e poi Aurora e Alessandro Fanizzi di 10 e 7 anni per il loro presepe in gesso dipinto a mano. Le voci meravigliose del Piccolo Coro Melograno con la direzione del maestro Laura Bartoli e l’accompagnamento al pianoforte di Chiara Piccioli hanno allietato una festa davvero indimenticabile.