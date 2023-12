Capannucce in città, ci siamo. La Natività rivive in ogni casa. Il premio al presepe più bello

di Manuela Plastina

Sono trascorsi 800 anni dal primo presepe, realizzato per volontà di San Francesco a Greccio. Anche ha una bella tradizione di presepi, che da 22 anni si traduce in ‘Capannucce in città’, l’iniziativa che festeggia tutti coloro che riportano al centro del Natale il suo vero significato: la Sacra Natività. Chiunque lo realizzi, riceverà dal Comitato promotore una piccola natività e un diploma di partecipazione in una bella festa il 5 gennaio 2024 nella chiesa di San Gaetano a . Lo scorso anno parteciperanno oltre duemila persone. Tutti gli anni La Nazione racconta l’iniziativa che ha ridato importanza alla tradizione del presepe, con numerosi articoli sul giornale di carta e fotogallery online della festosa cerimonia.

Quest’anno per gli otto secoli di storia della prima rappresentazione di Greccio, abbiamo deciso di dare un segno tangibile: alla cerimonia del 5 gennaio consegneremo le targhe de La Nazione ad alcuni presepi segnalati dal Comitato organizzatore che, nelle loro statuine, raccontano storie di famiglie, di tradizioni, di vita. Anche il cardinale Giuseppe Betori, nella sua ormai tradizionale lettera ai bambini per Capannucce in Città, ricorda lo speciale compleanno del presepe. "Oggi abbiamo bisogno di "vedere con gli occhi" Dio che si fa uomo, Gesù che nasce in mezzo a noi, con fattezza di bimbo, nella semplicità di una grotta".

Le montagne della Sabina, sottolinea l’arcivescovo , ricordano a San Francesco "il paesaggio della Terra Santa. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e anche uomini e donne dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte". L’evento della nascita di Gesù "che fra poco celebreremo anche con il Giubileo, ha cambiato la storia e può cambiare anche la vita di ciascuno di noi - sottolinea il cardinale Betori -. Per questo vi ringrazio se farete il presepe nelle vostre case, a scuola, in parrocchia, magari anche nei luoghi dove vivono anziani o malati, per portare a tutti il messaggio di speranza che viene dal Natale".

Da 22 anni il comitato guidato e ideato da Mario Razzanelli e oggi presieduto dall’abate di San Miniato, padre Bernardo Maria Gianni, si impegna per ricordare a tutti che l’albero, i doni, le tavole imbandite sono solo una parte delle festività, ma il vero senso del Natale è proprio quel bambino nella mangiatoia.

"Il presepe è un inno alla piccolezza che è la vera grandezza di chi per amore sa farsi minimo pur di portare luce e salvezza nella vita di tutti, vicini o lontani - sottolinea padre Bernardo Gianni -. Così fa il Padre Celeste per noi, invitandoci nella notte santa di Betlemme a contemplare nel Bambino Gesù il germoglio promettente di una umanità nuova e finalmente diversa. Con questo spirito, nutrendo forti speranze grazie all’Amore che torna a visitarci a Natale, vinciamo ogni rassegnata tristezza e facciamo il nostro presepe: ci ritroveremo con grato stupore le ragioni della nostra vita illuminate da una paziente cometa e dalla tenacia di quei bambini che, temendo la guerra, ci mostrano da dove arrivi la Pace sicura".

Tutti si possono iscrivere a Capannucce in città compilando il form sul sito www.capannucceincitta.it. Novità di quest’anno è il "Presepe in scatola": chi lo desidera può realizzare realizzando una sacra natività appositamente per l’iniziativa, portatile, non fragile, da portare con sé direttamente alla cerimonia del 5 gennaio. Va anticipata con una foto via mail a [email protected]. Le tre realizzazioni giudicate più meritevoli dal Comitato riceveranno un riconoscimento aggiuntivo. Da oggi al 5 gennaio una rassegna di foto dei presepi realizzati in famiglia, parrocchia, scuola e inviati a Capannucce in Città verrà anche pubblicata sulle pagine cartacee e sul sito web de La Nazione.