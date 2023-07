Capaci-Georgofili, la serata in onore

Il Comune di San Casciano ricorda la Strage dei Georgofili, in occasione del suo trentesimo anniversario, con un evento speciale organizzato martedì sera nell’arena entro le mura, appuntamento che rientra nella ricca programmazione estiva "Effetto Notte". Una serata in onore della legalità e di Fabrizio Nencioni, Angela Fiume e le piccole Nadia e Caterina e lo studente Dario Capolicchio, vittime dell’attentato terroristico di Cosa nostra avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993. L’occasione di riflessione è nata dall’incontro e dal dialogo tra diversi percorsi di vita che ieri sono confluiti nell’evento "La cultura della legalità: un valore universale condiviso". Ospite d’eccezione è stato Antonio Vassallo, giunto da Capaci a San Casciano per raccontare la sua intensa esperienza legata alla strage del 23 maggio 1992 che causò la morte del magistrato Giovanni Falcone. Insieme a Vassallo hanno dato il loro contributo Daniela Chironi, ricercatrice della Normale di Pisa e autrice del libro "Le bombe del ‘93" e Santo Papaleo, autore del volume "U zu Rafaele" in cui è riportata l’esperienza dai tratti biografici di un giovane che vive e respinge il contesto calbrese macchiato dalla ‘ndrangheta.