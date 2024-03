Caos treni, incontro Regione-Rfi: "Pendolari esclusi dal confronto"

È stato fissato per il 13 marzo il nuovo incontro tra Regione, delegati di Trenitalia e Rfi e i sindaci del Valdarno, sia fiorentino che aretino. Sarà in videoconferenza. Ma non sono stati convocati i rappresentanti dei pendolari, nonostante chiedano da tempo di poter portare sul tavolo di discussione le reali istanze degli utenti, i più danneggiati da quello che anche lo stesso assessore regionale Baccelli ha definito "un disagio indegno di un Paese civile", dopo il blocco per un’ora e mezzo di un treno con dentro centinaia di persone. Nell’ultimo anno ormai le lamentele per ritardi, soppressioni e disservizi sono diventate quasi quotidiane sull’Aretina. Anche per questo Movimento Consumatori Toscana e Comitato pendolari direttissima Valdarno hanno fatto fronte comune: "Uniamo le nostre voci e forze per farci sentire e pretendere il rispetto dei pendolari e del contratto di servizi che la Regione ha stipulato con Trenitalia". Hanno chiesto come primo atto comune l’audizione urgente alla IV commissione mobilità insieme ai gestori del servizio su ferro. "È arrivato il momento di individuare le soluzioni per risolvere disagi e disservizi che i pendolari stanno subendo sempre più da oltre un anno, senza vedere impegni concreti da parte di Ferrovie e della stessa" dicono i rappresentanti degli utenti. Niente: la riunione è stata convocata con tutti i rappresentanti dei Comuni del Valdarno.

Manuela Plastina