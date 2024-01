Caos treni, il sindaco si difende: "Noi al fianco dei cittadini"

"Fuori luogo" e dal sentore "di propaganda elettorale più che di difesa dei cittadini". Il sindaco di Figline Incisa Giulia Mugnai risponde alle critiche delle forze di opposizione nel post assemblea dei pendolari del Valdarno, convocata dal suo Comune insieme alle amministrazioni di Reggello e Rignano per parlare dei problemi quotidiani della tratta ferroviaria Firenze-Arezzo. "Le uniche iniziative intraprese negli ultimi mesi, periodo di evidente e palese peggioramento del servizio ferroviario, sono state portate avanti dalle amministrazioni comunali in maniera congiunta – replica Mugnai -. A chi neppure si è presentato all’assemblea per ascoltare le necessità e le richieste dei pendolari, non credo neppure di dover rispondere. Magari certi consiglieri potrebbero ricominciare a presentarsi ai consigli comunali e farci sapere le proprie opinioni sui problemi del pendolarismo dal vivo invece che sui giornali". Conferma che, con i colleghi dei Comuni del Valdarno, porterà "i veri problemi dei pendolari al prossimo tavolo tecnico con la Regione, con cui è legittimo avere un confronto franco e diretto, seppure appartenenti alla stessa parte politica". Boccia la proposta di passaggio dalla Direttissima alla Linea Lenta: "Non è una soluzione adeguata". E boccia anche le "polemiche inutili e strumentali: su questi temi dovremmo invece essere uniti per camminare in un’unica direzione, cosa che i rappresentanti dei pendolari e dei consumatori hanno compreso meglio di alcuni politici".