Caos treni, i pendolari bocciano le soluzioni di Rfi: "Idee proposte peggiorative e non convincenti"

I pendolari del Valdarno bocciano le proposte "migliorative" di Trenitalia. RFI e Trenitalia avevano presentato a amministratori e Comitato pendolari delle idee di modifica di alcune corse per, a loro dire, diminuire i disagi. Sono state sottoposte a sondaggio social: il risultato è no a tre su cinque idee. I primi due treni oggetto del sondaggio sono su Firenze-Chiusi: il 4119 con partenza alle 17,02 e il 4109 delle 17,14. Rfi aveva lanciato due proposte: un posticipo di 10 minuti sulla partenza oltre all’aggiunta di fermate nel Valdarno del primo treno, togliendone alcune del secondo. Idea respinta dai pendolari. La seconda proposta è di posticipare l’uno di 10 minuti, l’altro di 4 minuti confermando le tratte e i tempi di percorrenza. Promossa.

La speranza è che i due treni non si sovrappongano. Terzo sondaggio riguarda il 4085 delle 18,14, uno dei più affollati. Proposta: posticipo della partenza di 4 minuti. È ok per l’87% dei pendolari. Per i treni 4070 da Foligno e il 4092 da Arezzo, con arrivi a Firenze alle 8,38 e alle 8,52, Rfi proponeva una fermata prolungata ad Arezzo e posticipo di arrivo a SMN di 14 minuti per il primo e 9 per il secondo. Il 98% dei pendolari si è detto contrario.

"I pendolari del Valdarno non sono convinti delle proposte - sottolinea Maurizio Da Re, portavoce del Comitato pendolari -. Non garantiscono di evitare le interferenze sulla Direttissima dei treni AV. Le idee sul treno Foligno 4070, cruciale per i pendolari, sono addirittura peggiorative". A breve dovrebbe esserci una nuova riunione a cui il Comitato porterà il parere dei pendolari.

Manuela Plastina