Caos traffico In coda anche d’estate Stazione e Porta al Prato da incubo

Psicodramma cantieri, i fiorentini saranno chiamati presto alla prova di nervi forse più tosta degli ultimi anni. Non ne ha mai fatto d’altronde mistero neanche Palazzo Vecchio: per arrivare ad avere una rete tramviaria completa e capillare ci sarà da stringere i denti per un bel po’.

Siamo abituati, si dirà. Ma è vero solo in parte. Se infatti i lavori per le linee tramviarie completate e già in funzione hanno fatto penare e non poco c’è da ricordare che, sebbene gli operai si siano mossi in zone strategighe della viabilità (dalla stazione di Santa Maria Novella a Porta al Prato fino a Novoli), mai come stavolta gli interventi andranno presto a toccare la carne viva della viabilità fiorentina, la spina dorsale di tutto il traffico cittadino: il viale Matteotti e piazza della Libertà.

Poche le ’vie di fuga’, probabile che nei prossimi mesi si debba stare in coda e parecchio. Già oggi la situazione è critica. Se infatti tutto sommato i cantieri di viale Lavagnini non hanno stravolto il traffico come si poteva temere è pur vero che la Fortezza è a oggi un girone dantesco, Porta al Prato idem (provate a raggiungerla dal viale Redi nelle ore di punta...) e uscire dall’area della stazione centrale, specie per i mezzi pubblici, è ogni giorno un’impresa. E così i bus perdono minuti e saltano corse, i taxi si ingarbugliano, la viabilità alternativa al mezzo privato fa flop e si torna a prendere la macchina sotto casa creando ulteriore caos.

Insomma non se ne esce. E in tutto questo appunto nei prossimi mesi i lavori per la linea 3.2 Libertà-Bagno a Ripoli approderanno – sia pur a piccole dosi – sui viali di circonvallazione (Matteotti e Gramsci non sono larghi come Lavagnini, ricordiamocelo). Come se non bastasse resta poi aperta la questione Campo di Marte con un’enorme fetta di città costantemente in rivolta (lo si è visto anche in occasione del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari) per l’assedio di motori dovuto a partite allo stadio ed eventi d’ogni genere.

Restando poi alla cronaca di queste ore c’è da ricordare che domani inizieranno i lavori di sostituzione dell’acquedotto in via Bolognese. La prima fase riguarderà il tratto dal civico 98 al civico 102b (compreso) con la chiusura della direttrice in ingresso città.

E. Baldi